قيادي في الإنتقالي يؤكد : لن نترك عتق لقمة سائغة للإرهابيين 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

الزبيدي

كتب الخليج 365 - خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن المجلس لن يترك مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لقمة سائغة للإرهابيين .

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وقال في تغريدات له بتويتر، "صحيح أننا لم نكسب المعركة لكننا لن نخسر الحرب" .. لافتاً إلى أن الحروب كر و فر .

وأشار إلى أن المجلس إعتمد على نفسه على عكس الأخر، في إشارة إلى إعتماد ميليشيا الإخوان على العناصر الإرهابية والمتطرفة .. مضيفاً أن المجلس قبل بالنتيجة ، بل ويتحمل تبعاتها بلا ندم او رمي اخطاءه على شماعة الزيف كما يفعل الضعفاء وأن غداً لناظره قريب .

وفي تغريدة آخرى، قال الجعدي، "الجنوب اليوم يسطر أروع الملاحم البطولية ويحارب أبنائه في ثلاث جبهات هي جبهة الضالع ضد المليشيات الحوثية وجبهة شبوة ضد المليشات الإخونجية الارهابية وجبهة لفيف الاعلاميين والمحليين شهود الزور ..!" .

وأضاف "وحتما سوف ينتصر الجنوب على كل ادوات النهب والدمار والإرهاب وناعقي الإفك" .