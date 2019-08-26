- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
الزبيدي
كتب
الخليج 365 - خاص
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن المجلس لن يترك مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لقمة سائغة للإرهابيين .
وقال في تغريدات له بتويتر، "صحيح أننا لم نكسب المعركة لكننا لن نخسر الحرب" .. لافتاً إلى أن الحروب كر و فر .
وأشار إلى أن المجلس إعتمد على نفسه على عكس الأخر، في إشارة إلى إعتماد ميليشيا الإخوان على العناصر الإرهابية والمتطرفة .. مضيفاً أن المجلس قبل بالنتيجة ، بل ويتحمل تبعاتها بلا ندم او رمي اخطاءه على شماعة الزيف كما يفعل الضعفاء وأن غداً لناظره قريب .
وفي تغريدة آخرى، قال الجعدي، "الجنوب اليوم يسطر أروع الملاحم البطولية ويحارب أبنائه في ثلاث جبهات هي جبهة الضالع ضد المليشيات الحوثية وجبهة شبوة ضد المليشات الإخونجية الارهابية وجبهة لفيف الاعلاميين والمحليين شهود الزور ..!" .
وأضاف "وحتما سوف ينتصر الجنوب على كل ادوات النهب والدمار والإرهاب وناعقي الإفك" .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الإنتقالي يؤكد : لن نترك عتق لقمة سائغة للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.