شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفاجئ المجلس الانتقالي الجنوبي بقرارات جمهورية حاسمة.. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3297619اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية تقضي بضم "النخبة الشبوانية" إلى قوام الجيش الوطني. يأتي هذا بعد التطورات العسكرية والسياسية المستجدة .. وسيطرة القوات الحكومية على كامل محافظة شبوة .

ومن المتوقع إصدار قرارات مماثلة بشأن تشكيلات الحزام الامني الموالية للإمارات.3297619

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