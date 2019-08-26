شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..مجلس التعاون الخليجي يخرج عن صمته ويباغت السعودية والشرعية ويرسل طوق نجاة لانقاذ قيادات الانتقالي واخراجهم من الورطة ويوجه لهم هذا النداء العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5313568قدمت دول مجلس التعاون الخليجي طوق نجاة لقيادات المجلس الانتقالي بعد هزائمهما المنكرة في كل المحافظات الجنوبية لوقف نزيف الدماء وتحقيق مصالح اليمنيين وان هذا لن يتم برفع السلاح وانما بالجلوس الى طاولة الحوار في مدينة جدة والخروج بحلول ترضي الجميع.

فقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، اليوم الإثنين بالبيان السعودى - الإماراتى بشأن التطورات فى اليمن.

ونقلت وسائل إعلام خليجية، عن الزياني، تأكيده ضرورة تضافر الجهود اليمنية للتصدي للانقلاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

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وأعرب عن أمله في أن تتجاوب جميع الأطراف اليمنية مع دعوة السعودية لعقد حوار في "جدة " لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة.

يذكر أن السعودية والإمارات حثا، في بيان مشترك اليوم، كل الأطراف في جنوب اليمن إلى التعاون مع لجنة مشتركة بين البلدين لتحقيق "فك الاشتباك " ، في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، داعيا إلى سرعة الانخراط في حوار "جدة " الذي دعت إليه ( الرياض ) لعلاج أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية الجنوبية.

وأكد البلدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ، ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي ، وللتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، قد أعلن - في وقت سابق - عن تشكيل لجنة سعودية - إماراتية ، لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي "شبوة " و"أبين " جنوب اليمن5313568