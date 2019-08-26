شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : تعزيزات ضخمة لمليشيا الحوثي بإتجاه الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8628658قالت مصادر في محافظة الضالع ان تعزيزات كبيرة للحوثيين قادمة باتجاه جبهة حجر وجبهة الزبيريات. وبحسب المصادر فانها تحتوي على دبابات وأسلحة ثقيلة . وأبدت المصادر مخاوفها من احتمال نوايا الحوثيين الهجوم على الضالع وكسب مناطق جديدة مستغلة التوتر الجاري في عدن وشبوة بين الانتقالي الشرعية.8628658

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