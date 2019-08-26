شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيش اليمني يحتفل بالنصر من داخل مقر المجلس الإنتقالي بشبوة.. شاهد كيف تعامل مع صورة الزبيدي وعلم الانفصال.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5360281تداولات مواقع التواصل الاجتماعي على صور حصرية للقوات الحكومية من داخل مقر المجلس الانتقالي بشبوة عقب السيطرة عليه بالحظات. وذكرت المصادر أن قوات من الجيش سيطرت على المقر عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النخبة الشبوانية. واشارت المصادر الى ان القوات سيطرت على المنطقة المحيطة بالمقر. Advertisements 5360281

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