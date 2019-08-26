عاجل : قوات العمالقة تصدر بيان ناري وتطالب الشرعية بالرضوخ وتنفيذ مطالب الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - 1208625عاجل : بيان هام من قوات العمالقة يسخر من الإصلاح ويحذر أبناء شبوه منه ويطالب التحالف السماع للمجلس الانتقالي

الحديدة – خاص

صدر عن الوية العمالقة في الساحل الغربي بيان وصف بالهام جداً، تناول الاحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة الجنوبية .

البيان سخر من حزب الإصلاح اليمني، وقال انه احتفظ بسهامه ضد الحوثي 5 سنوات ولكنه وجه سهامه، بإتجاه الجنوب .

وقالت قوات العمالقة في بيانها المنشور بوقعهم الرسمي : " نأسف لموقف حزب الاصلاح (الإخوان المسلمين) ومن على شاكلتهم عندما لم يحركوا ساكناً طوال السنين بالجبهات ضد مليشيات الحوثي ورأينا مواقفهم المخزية والمضحكة ، فسهامهم محفوظة بإتجاه الحوثي، ولكنها موجهة وبقوة في نحور إخواننا الجنوبيين"

وأضاف البيان : " ففي الوقت الذي كنّا فيه نقاتل الحوثي لتحرير أراضي الشمال في جبهة ساحل البحر الأحمر، كانت المفاجأة بتحريك قواتهم إلى شبوة بدل من تحريكها نحو صنعاء " .

وقال البيان:" أننا في ألوية العمالقة يحزننا ما يحصل لأخواننا في شبوة من اقتتال وإراقة دماء إخواننا الجنوبيين وهو ما يحزن قلب كل جنوبي فضلاً على كل مسلم .

وطلب البيان من أبناء شبوة للجلوس على طاولة الحوار والتوقف عن إراقة الدماء ، كما نطالب الشرعية بالإستماع للمجلس الإنتقالي الجنوبي فمطالبهم مطالب شعب جنوبي وواجب عليكم السماع لها ونحن معهم بمطالبهم كوننا من أبناء الجنوب .

ونصح البيان حزب الإصلاح ( الاخوان المسلمين) أن يتوجهوا لقاتل الحوثي بصنعاء وليس لقاتل الجنوبيين .

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