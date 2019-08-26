شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة.. قوات "الجيش والسعودية" تضرب بيد من حديد وتلقن الامارات درسا قاسيا في الحرب تطاير الجثث وتستولي وتحرق وتدمر مدرعاتها.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6203639فرضت القوات الحكومية، الجمعة 23 اغسطس/آب، سيطرتها على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد معارك عنيفة ضد قوات "النخبة" التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات، وفق مصدر عسكري.

وفي سياق متصل، دعت قيادة محور عتق العسكري في بيان لها، قوات "النخبة الشبوانية" إلى الانضمام للجيش الوطني وتجنيب المحافظة المعارك من خلال وأد الفتنة التي يشعلها المجلس الانتقالي الانفصالي.

ووعدت قيادة محور عتق إلى أنها ستعطي الأمان لكل من يستجيب لدعوتها، وستعمل على ترتيب وضع المنضمين إلى صفوفها.

وكانت المعارك التي اندلعت بين قوات النخبة التي حاولت اقتحام مدينة عتق، ليلة الخميس/الجمعة، قد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، حسب مصدر في الجيش اليمني.

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وأكد المصدر مقتل ثلاثة من قوات النخبة وستة جرحى في معارك الليلة الماضية، بينما قتل اثنان من قوات الجيش وأصيب ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى إعطاب أربع عربات عسكرية إماراتية تتبع النخبة، والسيطرة على عربتين.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر مدرعات اماراتية تابعة لمليشيا ”النخبة“، وهي تحترق، كما استولت القوات الحكومية على عدد منها. لمش اهدة الفيديو اضغط هنا

واتهمت الحكومة اليمنية، ليلة الخميس/الجمعة، الامارات العربية المتحدة بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة.

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