شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد جديد على الشرعية في أهم محافظة جنوبية .. وأعلام الانفصاليين ترفرف في سماء معسكرات الحكومة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1640591أقدم العقيد حسين شائف اليافعي قائد القوات الخاصة في سقطرى، على تمرده ضد الشرعية ورفع علم الانفصال في مبنى معسكر.
يأتي ذلك عقب توجيهات أصدرتها قيادة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، وبتعاون من مدير أمن سقطرى علي الرجدهي الذي عاد قبل أيام من أبوظبي.
يذكر ان المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات يقود انقلاب مسلح ضد مؤسسات الدولة في عدن وشبوة.
من جهته علق مستشار وزارة الاعلام مختار الرحبي على تويتر قائلاً: "الامارات تحرك أدواتها والمرتزقة التابعين لها في سقطرى لتخفيف الضغط على مليشياتها في شبوة و التى تلقت ضربات موجعة من ابطال الجيش والأمن".
واشار الرحبي الى "ان مدير الأمن هو من يقود التمرد مع قائد القوات الخاصة وقيادات عسكرية أخرى سوف ننشرها في وقت لاحق".
وتابع "لابد من إفشال مخططات الإمارات في سقطرى".
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