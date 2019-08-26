شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان شبك بدون بطانة يظهر ‘‘المناطق الحساسة’’ من جسمها .. الفنانة ‘‘مايا دياب’’ تشعل ضجة عارمة وتنشر (صورة فاضحة) على طريقة ‘‘رانيا يوسف’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6122310وعلى جانب أخر رأى البعض أن إطلالتها شبابية ولا يوجد بها ما يستدعي الهجوم عليها مشيدين بذوقها.

صدمت الفنانة نادية الجندي جمهورها بعد نشرها عدد من الصور لها في إجازتها الصيفية

ونشرت ” الجندي ” صور لها ترتدي فستانًا أبيضًا كاشفًا عن أجزاء كبيرة من جسدها، فيما اعتبره الجمهور غير لائق لسنها.

وجاءت صور نادية الجندي لتظهرها في وضعيات اعتبرها أيضًا الجمهور مثيرة ولا تناسب سنها.

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