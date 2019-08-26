صنعاء: انتشار كبير لعصابات النهب والسطو الحوثية على الممتلكات والمحلات التجارية

شكى مواطنون وأصحاب محلات تجارية في العاصمة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية في الأيام القليلة الماضية.



وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت"، أن ظاهرة السطو على المحلات التجارية، من قبيل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى في الميليشيات الحوثية، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر: أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً وأنها تتبع قيادات حوثية.



في غضون ذلك يشكو سكان العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي الإنقلابية، بنهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى قيام الميليشيات بفرض اتاوات و جبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية والتي من بينها دعم ما يسمى بالمجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.



ورصدت تقارير حقوقية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو(1113) حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في العاصمة صنعاء.



جدير بالذكر أن أعمال النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، من قبيل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تأتي بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للمواطنين في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية منذ سنوات.

