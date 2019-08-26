أحمد لملس : للحرب أسرارها وصمتنا عنها لن يطول

قال الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، أنه للحرب أسرارها وأن صمت المجلس لن يطول عنها، وذلك في إشارة إلى المواجهات التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، خلال الأيام الماضية بين قوات النخبة، والعناصر الإخوانية والمتطرفة .

وجدد لملس في تغريدة له بتويتر، رصدها (اليمن العربي) التأكيد على أن شبوة لن نتغرد خارج السرب الجنوبي، مختتماً تغريدته بالقول "واصحاب الاقنعة مع الخيل ياشقراء" .

وخاضت قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الإنتقالي مواجهات عنيفة ضد العناصر الإخوانية والمتطرفة في مدينة عتق، عقب إنقلاب السلطة المحلية على إتفاق مع المجلس الإنتقالي يقضي بإخراج القوات العسكرية وتسليم مهمة تأمين المدينة للشرطة المحلية وقوات النخبة .

وكشفت المواجهات عن إستقدام القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح، عناصر إرهابية ومتطرفة وتعزيزات من خارج المحافظة لقتال قوات النخبة التي ينتمي منتسبوها للمحافظة، ومهاجمة مواقعها على حدود مدينة عتق .

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