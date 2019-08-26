الإنتقالي يضع حداً للسوق السوداء ويعيد تنظيم سوق بيع المشتقات النفطية في عدن

إستطاع المجلس الإنتقالي الجنوبي، وضع حداً للسوق السوداء للمشتقات النفطية، من خلال وضع آلية تنظم عملية بيع المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة .

وشهدت عدن خلال الأسابيع الماضية إنتشاراً كبيراً لأسواق سوداء مختصة ببيع المشتقات النفطية، بالتزامن مع إغلاق المحطات الحكومية ومعظم المحطات الخاصة لعدم توفر المشتقات النفطية .

ونجح المجلس الإنتقالي عبر قياداته المحلية في عدن، في جمع إدارة شركة النفط بعدن، والتجار وأصحاب محطات الوقود في العاصمة لمناقشة آلية سوق بيع المشتقات النفطية .

وحثّ عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية بعدن، عبدالناصر الوالي قيادة شركة النفط وملاك المحطات على بذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وبنفس السعر الذي كان قبل الأزمة، بل والعمل على تخفيضه خلال الأيام القادمة.

ونجح الإجتماع في تحديد سعر بيع اللتر البنزين، في المحطات التجارية بـ (365) ريال للتر الواحد، وفي المحطات التابعة لشركة النفط بسعر (350) ريال للتر الواحد .

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وحدد الإجتماع مدة ثلاث ايام لهذه التسعيرة التي سيعاد النظر فيها الخميس القادم، لتخفيضها، في تأكيد على أن الإنتقالي يقوم بمهام الدولة لتحقيق الإٍستقرار في السوق المحلية لبيع المشتقات النفطية الذي شهد حالة فوضى خلال الفترة الماضية .

ولم يكتفي المجلس بذلك، بل قام بتوفير مادة الديزل الذي كانت رجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، احمد العيسي، يحتكر عملية بيعه للشركات والمحطات بأسعار باهضة .

وتم في الإتفاق تحديد بيع سعر الديزل بسعر (7600) ريال للدبة سعة 20 لتر في المحطات التجارية وبنفس السعر في محطات شركة النفط.

ويؤكد مراقبون، أن المخرجات التي تمخضت عن هذا الإجتماع يؤكد على أن المجلس الإنتقالي الجنوبي جدي في إدارة الدولة وتحقيق الإستقرار المطلوب في كافة القطاعات الخدمية من أجل المواطن الجنوبي .

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