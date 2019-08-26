اللجنة التحضيرية لندوة الشعر الشعبي الحضرمي تعقد اجتماعها الأول

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة من اللقاء كتب متابعات_الخليج 365 عقدت اللجنة التحضيرية لندوة الشعر الشعبي الحضرمي بصندوق التراث والتنمية الثقافية اجتماعها الأول برئاسة عبدالحكيم صالح بن قديم المدير العام للصندوق رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وناقش الاجتماع عددٍ من القضايا المتعلقة بإقامة الندوة العلمية التي ستتناول مجموعة من الالوان للشعر الشعبي الحضرمي منها بني مغراه والزامل والدان والشعر والمساجلات وغيرها من ألوان الشعر الشعبي الحضرمي.

وأقر الاجتماع إصدار إعلام للأخوة الباحثين الراغبين للتقديم والمشاركة بالأبحاث في الندوة وكذا تقديم عناوين بحوث المشاركة للجنة التحضيرية خلال الفترة الزمنية المحددة التي سيصدر بها الاعلان . Advertisements وتهدف الندوة إلى انشاء مركز لجمع التراث الشعبي والشعراء والمؤلفين في حضرموت بالتعاون والتنسيق بين صندوق التراث والتنمية الثقافية ومكتب وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بمحافظة حضرموت . حضر الاجتماع كل من : الأستاذ عبدالله حسين البار و عبدالقادر علي باعيسى نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة و خالد أحمد القحوم المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت و عبدالباسط الغرابي وعلي بارجاء وجيلاني علوي الكاف أعضاء اللجنة . Advertisements

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