مشرف مليشيا الحوثي في سنحان يلقى مصرعه في جبهة نهم

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية لقي المشرف الأمني لمليشيا الحوثي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء مصرعه، في جبهة نهم، السبت الماضي.

Advertisements وقال مصدر محلي إن المدعو أبو الحارث الحضرمي، المشرف الأمني لمليشيا الحوثي بسنحان، لقي مصرعه في جبهة نهم. وأوضح المصدر أن الحضرمي لقي مصرعه رفقة آخرين من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني. وكانت قوات الجيش الوطني شنت السبت الماضي هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير جبل البياض الاستراتيجي في مديرية نهم شرق صنعاء. Advertisements

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