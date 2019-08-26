إعلان تسعيرة بيع الوقود في عدن "تعرف على السعر"

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الإثنين 26 أغسطس 2019
الوقود
كتب
الخليج 365
ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصم عدن، اجتماعاً مع إدارة شركة النفط والتجار أصحاب محطات الوقود في العاصمة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبدالناصر الوالي بالحاضرين في الاجتماع، شاكرا إياهم على تلبيتهم دعوة قيادة المجلس لحضور هذا الاجتماع، كما نقل لهم تحيّات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وحثّ الوالي قيادة شركة النفط وملاك المحطات على بذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وبنفس السعر الذي كان قبل الأزمة، بل والعمل على تخفيضه خلال الأيام القادمة.
وبعد مناقشات مستفيضة، خرج الاجتماع باتفاقٍ يقضي ببيع سعر اللتر البترول في المحطات التجارية بـ (365) ريال للتر الواحد، وفي المحطات التابعة لشركة النفط بسعر (350) ريال للتر الواحد ولمدة ثلاثة أيام، أي حتى يوم الأربعاء، على أن يتم بعدها إعادة النظر في السعر والعمل على تخفيضه.
كما تم الاتفاق على بيع سعر الديزل بسعر (7600) ريال للدبة سعة 20 لتر في المحطات التجارية وبنفس السعر في محطات شركة النفط.
وأخيرا اتفق الحاضرون بأن يتم إنزال منشور في موقع شركة النفط يحدد فيه سعر اللتر البترول والديزل في المحطات الخاصة ومحطات شركة النفط بشكل يومي.
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