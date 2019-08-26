الانتقالي الجنوبي يرحب بدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، اليوم الإثنين، بدعوة السعودية والإمارات، الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار في الجنوب، والدخول في حوار سياسي.



وقال المجلس، في بيان صحافي:"في خضم هذه الحرب المستمرة التي تشنها الحكومة اليمنية على شعبنا الجنوبي وقضيته العادلة وإنجازاته الوطنية، وإزاء ما يتصاعد من عدوان غاشم تقوده قوى الحرب الشمالية مستهدفةً هذه المرة محافظة شبوة وقوات نخبتها البطلة، نجدد تأكيد أن شعبنا الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواصل دفاعه عن أرضه وقضيته، وتحصين الجنوب من عودة الجماعات الإرهابية المدحورة المتدثرة بغطاء الحكومة اليمنية".

وأضاف "نرحب بمضامين البيان السعودي الإماراتي المشترك الصادر اليوم الإثنين، ونجدد التزامنا باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، ومشاركتنا في مكافحة الإرهاب الذي ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية".

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وأهاب المجلس بـ "التحالف العربي أن يضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار".

ودعا المجلس قوات المقاومة الجنوبية التي تقاتل الميليشيات الحوثية خارج حدود الجنوب، إلى اتخاذ موقف واضح مما يحدث مما وصفه "عدوان" يتمثل في تدفق القوات الشمالية تحت غطاء الحكومة اليمنية إلى الجنوب لإسقاطه من جديد.

وحمل الانتقالي الجنوبي "الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة، بعد تأمينها"، حسب البيان.