شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : شاهد بالصور قائد النخبة الشبوانية التابعة للإمارات يسلم نفسه لقيادة جيش الشرعية وينشق عن الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - العميد سالم حنتوش قايد النخبه الشبوانيه محور الصعيد يعلن انضمامه للشرعيه صوره لحنتوش

مع قايد الشرطه العسكريه قي الجمهوريه

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