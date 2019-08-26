شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : سرب طائرات مقاتلة تقتحم الأجواء السعودية وتنفذ ضربات جوية على منشآت حيوية في العاصمة الرياض.. والإعلان عن ‘‘إصابات مباشرة’’ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، قصفهم للعاصمة السعودية الرياض بعدد من الطائرات المسيرة. وقال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي، في تغريدة على حسابه بتويتر، نقلاً عن المتحدث العسكري للمليشيا: “المتحدث الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 على هدف عسكري هام فى عاصمة النظام السعودي الرياض وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله”. أخبار قد تهمك: Advertisements وأضاف ناطق الحوثي: “تأتي هذه العملية ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم”.

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