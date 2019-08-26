شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ثلاثة ألوية عسكرية بكامل عتادها تصل الآن الى شبوة والقبائل تصدر بيان هام "تفاصيل " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

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صلت قوة عسكرية كبيرة مكونة من ثلاثة ألوية عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة فجر اليوم إلى مديرية الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

ونقلت قناة العربية الإخبارية السعودية، عن مصادر لم تسمها، أن تعزيزات تتكون من 3 ألوية مدججة بالأسلحة الثقيلة بقيادة العميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، وصلت لمساندة ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي وإعادة ترتيب صفوفها استعداداً لمهاجمة مدينة عتق.

وأشارت إلى إن هذه الدفعة من التعزيزات العسكرية تعد الثانية التي تتجه نحو محافظة شبوة بعدما أرسل اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي قوات مماثلة عقب إصداره بيانا تضمن استعداده للمشاركة في المعارك ضد القوات الحكومية في شبوة.

في سياق متصل، أحرزت قوات الجيش الوطني انتصارات جديدة اليوم الأحد في محافظة شبوة عقب معارك مع قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقال مصدر عسكري ل" أن قوات الجيش الوطني سيطرت على موقع "العكف" الاستراتيجي التابع لقوات النخبة الشبوانية جنوبي مدينة عتق وتقدمن باتجاه مديريات نصاب ومرخة التي يتجمع فيها ما تبقى من عناصر الانتقالي.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم كبير لقوات النخبة في المدخل الشرقي لمدينة عتق وأحرقت عدد من آلياتها العسكرية وقتلت وأسرت العشرات من عناصر النخبة الموالية للانتقالي.

ويأتي تجدد المواجهات عقب استقدام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لتعزيزات عسكرية من عدن ولحج وأبين عقب الهزيمة المدوية التي منيت بها قواته في مدينة عتق عاصمة المحافظة.