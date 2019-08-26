شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: إنفجارات عنيفة تهز السعودية قبل قليل.. والتحالف يصدر أول بيان هام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، بأن قواته المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وقال المالكي في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى".

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وأضاف: "كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

وشدد المالكي على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات"، مشددا على أن "هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".

وفي الوقت الذي ذكر فيه التحالف العربي بقيادة المملكة أنه اعترض 6 صواريخ باليستية، أعلنت مليشيا الحوثي شن "أكبر" هجوم صاروخي على السعودية منذ 2015.

وقال المتحدث العسكري للمليشيا، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: "في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان، استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وشدد سريع على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية بالأسلحة الباليستية المتوسطة.

وختم سريع بالقول: "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في(ما اسماه) عدوانه وحصاره".