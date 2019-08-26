ورد الآن من شبوة : فيديو مرعب يكشف ما يحدث في الأثناء ولمن الغلبة حتى اللحظة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كذب مقاتلي الجيش الوطني في محافظة شبوة، مزاعم مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، حول سيطرتهم على تبة الإرسال في مدينة عتق. ونشر أحد مقاتلي الجيش الوطني فيديو مساء اليوم الأحد، كشف كذب وزيف إعلام الانتقالي الجنوبي. أخبار قد تهمك: Advertisements ويسيطر الجيش الوطني والقوات الحكومية على مدينة عتق وعدد من المواقع، ويكبد مليشيا الانتقالي ممثلة بالنخبة الشبوانية والحزام الأمني، خسائر كبير في العدد والعتاد.

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