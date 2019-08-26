عاجـل: طائرات حربية تخترق الآن أجواء دولة خليجية وتعلن عن قصف اهم مواقع عسكرية.. أسماء المواقع

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements لمتحدث الرسمي للقوات المسلحة: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مبنى الاتصالات فى القاعدة وكانت الإصابة مباشرة

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