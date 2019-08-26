شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: بعد غدر الإمارات.. السعودية تعيد العلاقات مع قطر وليذهب بن زايد للجحيم وحده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد غدر الإمارات دولة المؤامرات العربية ودور شيطان العرب الذي بات أوضح من الشمس في تدمير السعودية وجرها لمستنقع لن تخرج منه، طالبت دبلوماسية سعودية بإعادة العلاقات الكاملة مع دولة قطر وجميع الدول العربية وترك بن زايد ومشروعه التدميري يذهب للجحيم وحده.

وقالت الدبلوماسية السعودية مشاعل العتيبي، الحاصلة على ماجستير فب العلوم السياسية وتعمل في بولندا كما تقدم نفسها، قالت في تغريدة لها على صفحتها على موقع تويتر، مهاجمة ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب و مشروعه التدميري في المنطقة، ليذهب بن زايد ومشروعه التدميري إلى الجحيم وحده.

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حيث قالت مشاعل في تغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه: “أدعو القياده السعودية لاعادة سفيرنا إلى الدوحة فوراً وطي صفحة الماضي من الخلافات التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل وفتح صفحة جديدة مع كل العرب من قطر حتى ليبيا الحكومة الشرعية وتونس الثورة والحرية تبين لنا الخيط الأبيض من الأسود فليذهب بن زايد بمشروعة التدميري للجحيم منفردا”

وتفاعل النشطاء مع تغريدتها فمنهم من حذرها من غضب بن سلمان الذي مازال تابعا أعمى لجميع ما يأمر به بن زايد مقابل الحفاظ على كرسي الحكم الذي سهل له الطريق للوصول إليه و الإنقلاب على عائلته الحاكمة.



ومنهم من شد على يدها ووافق على ما إقترحته، حيث طالب ناشط سعودي آخر بإعادة تحسين علاقات السعودية مع محيطها العربي و الإسلامي، وإرجاع دورها القيادي والريادي في قيادة الأمة بالشكل الصحيح وليس بمشروع بن زايد الشيطاني.