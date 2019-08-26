شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. لواء النخبة بلحاف ينقلب على الانتقالي ويعلن ولائه للشرعية اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكدت مصادر محلية ان الاول حماية بلحاف التابع النخبة الشبوانية انقلب على المجلس الانتقالي واعلن ولائه للشرعية اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة شبوة. وقالت المصادر ان قائد اللواء الاول حماية بلحاف نخبة شبوانية النقيب اشرف محمد عوض القنبلة اعلن ولائه للحكومة الشرعية. أخبار قد تهمك: Advertisements واصدرت قيادة اللواء بيانا اكدت فيه ولائها للحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية.

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