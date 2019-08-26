قوات ألوية العمالقة الجنوبية تصدر بيانا حول تداعيات الأمور في شبوة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - الساحل الغربي

أصدرت قوات ألوية العمالقة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي بيانا هاماً حول آخر التطورات التي شهدتها شبوة.



وفيما يلي نصه:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

إنطلاقاً من قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) صدق الله العظيم

أننا في ألوية العمالقة يحزننا ما يحصل لأخواننا في شبوة من اقتتال وإراقة دماء إخواننا الجنوبيين وهو ما يحزن قلب كل جنوبي فضلاً على كل مسلم .

فلا زلنا نعلو باصواتنا بتوقيف إراقة الدماء وكف الشر وتهدئة الأمور وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار .

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كما أننا نوجه دعوتنا لأخواننا أبناء شبوة إلى عدم الإنجرار وراء دعوات جماعة الإخوان المسلمين ( حزب الإصلاح ) التي تحرضهم على الإقتتال مع اخوانهم الجنوبيين

نأسف لموقف حزب الاصلاح (الإخوان المسلمين) ومن على شاكلتهم عندما لم يحركوا ساكناً طوال السنين بالجبهات ضد مليشيات الحوثي ورأينا مواقفهم المخزية والمضحكة ، فسهامهم محفوظة بإتجاه الحوثي، ولكنها موجهة وبقوة في نحور إخواننا الجنوبيين،

ففي الوقت الذي كنّا فيه نقاتل الحوثي لتحرير أراضي الشمال في جبهة ساحل البحر الأحمر ، كانت المفاجأة بتحريك قواتهم إلى شبوة بدل من تحريكها نحو صنعاء .

نطلب من أبناء شبوة للجلوس على طاولة الحوار والتوقف عن إراقة الدماء ، كما نطالب الشرعية بالإستماع للمجلس الإنتقالي الجنوبي فمطالبهم مطالب الشعب الجنوبي وواجب عليكم السماع لها ونحن معهم بمطالبهم كوننا من أبناء الجنوب .

كما ننصح حزب الإصلاح ( الاخوان المسلمين) أن يتوجهوا لقاتل الحوثي بصنعاء وليس لقاتل الجنوبيين .

صادر عن /

قوات ألوية العمالقة الجنوبية

الإثنين ،، الموافق 26 أغسطس 2019