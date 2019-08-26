وزير السياحة يعبر عن حزنه على وضع اليمن بهذا المقطع.. فيديو

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الإثنين 26 أغسطس 2019
قباطي
عبر وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، عن حزنه من الأوضاع التي تشهدها بلادنا بسبب الصراعات التي أنهكت المواطن والدولة.
وأرفق قباطي مقطع من أغنية "أنا اليمني هذا البيت بيتي" الذي قدمه الفنان التونسي لطفي بوشناق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وكتب وزير السياحة في تغريدته: "
أنا اليمني هذا البيت بيتي أنا اليمني؛ يا وجع اليماني وجرح الأرض تحمله اليدانِ بلادي، يا بلادي أي صمتٍ سيخلق ما تفجر من بياني وصوت الحق يزأر كل حينٍ وينطق في الدماء بلا لساني طلبنا السلم والطاغوت يأبى؛ غرمنا العيش في كنف الأماني صبرنا صبر من عشق البلادَ؛ وقلنا النصر أو خلد الجنان ".
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