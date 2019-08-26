صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مران

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، آب 26، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات على أهداف للمليشيا في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان جنوبي المحافظة. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الأهداف العسكرية التي طالها القصف الجوي. Advertisements

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