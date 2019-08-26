إعلامي يمني يكشف معلومات حصرية حول استماتة مليشيات الإصلاح والقاعدة في معارك القتال بشبوة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب خاص_الخليج 365

قال الإعلامي اليمني «عبدالخالق الحود»، قد لا يعلم كثير من الناس السبب الحقيقي وراء استماتة مليشيات الإصلاح وعناصر القاعدة في معارك القتال بشبوة ، ومرد ذلك الى أن الشركات العاملة في القطاعات النفطية بمحافظتي شبوة وحضرموت تدفع منذ أكثر من 10 سنوات مبلغ شهري قدره 56مليون دولار تودع في حسابات خارجية لصالح نائب الرئيس علي محسن الأحمر تحت بند حماية ؛هذه المبالغ وغيرها يوزع جزء كبير منها لضباط وقيادات متشددة وعسكرية وقبلية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المحافظتين .



أدلّة وبراهين :

وأضاف في معلوماته التي اختص بها الخليج 365 بأنه في ديسمبر عام 2013 م نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا مفاده ”أن قطر تقدم الدعم للقاعدة والخلايا المرتبطة بها عبر جمعية ” الكرامة الخيرية " متعددة النشاط .

وقال التقرير: إن هذه المنظمة تقدم دعمًا ماليًّا لتنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة في اليمن وسوريا والعراق، ما يجعلها في الواقع مجرد جسر لنقل الأموال القطرية إلى تلك الجماعات وقال التقرير إن جمعية البادية التي يرأسها القيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس الشورى اليمني " صلاح باتيس " هي فرعا أصيلاً للجمعية في اليمن .

وأدرجت الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية رئيس هذه المنظمة، وهو دكتور جامعي وكان أستاذًا في قسم التاريخ بجامعة الدوحة ويدعى ” عبدالرحمن بن عمير النعيمي” في قائمة داعمي الإرهاب. وأشار ذات التقرير إلى أن النعيمي يعد أحد أهم داعمي الإرهاب وممول رئيسي لتنظيم «القاعدة» في اليمن .

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إرهاب ممول

وتعتقد جهات استخبارية أمريكية أن 4 مليون ريال قطري أُرسلت من الدوحة الى محافظة حضرموت في مارس 2013م عبر شركة العقمي للصرافة " مصنفة من الخزانة الأمريكية كجهة داعمة للإرهاب " تسلمها رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح فرع حضرموت " صلاح بن مسلم باتيس " وهو أيضا عضوا في مجلس الشورى اليمني ورئيس جمعية البادية الخيرية " إحدى الجمعيات التي يعتمد عليها مركز الملك سلمان للإغاثة في عمله باليمن .

هذا ولازالت الاستخبارات الأمريكية تحقق حتى اليوم في مصير المبلغ القطري بعد ورود معلومات عن وصول جزء منه الى قيادي في القاعدة سعودي الجنسية يدعى " منير" عن طريق جمعية " البادية " واستخدمها التنظيم في تمويل نشاطات إرهابية بينها شراء أسلحة وسيارات .

القاعدة وإخوان اليمن ارتباط وتنسيق قديم :

وأضاف في تقريرة أظهر مقطع فيديو لم ينشر صوره أحد المصورين المحليين " في محافظة أبين عام 2013 م نفقا بطول 300متر شق تحت الأرض ويربط بين اللواء 25 ميكانيكي الذي يقوده " محمد عبدالله الصوملي " موال للجنرال علي محسن الأحمر والذي عين لاحقا قائدا للمنطقة العسكرية الأولى بحضرموت ،ومواقع وسط مدينة زنجبار تقع تحت طائلة تنظيم القاعدة الذي ضل مسيطرا على مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن محافظة ابين لأكثر من 17شهرا وهذا شاهد واحد فقط من مجموعة أدلة تثبت تورط وتنسيق كبير بين قيادات عسكرية وامنية يمنية رفيعة وقيادات في القاعدة .

ارتباط قيادات عسكرية وسياسية يمنية وحزبية بجماعات جهادية متطرفة أمرا وثقته تقارير أممية واستخبارات دولية كما أن كثير من الأموال والأسلحة التي تصل الى هذه الجماعات مصدره الرئيس الشواطئ والمطارات اليمنية .

وعدد من تلك الصفقات تم ضبطها من قبل سفن دولية تقوم بدوريات حراسة في المياه الإقليمية اليمنية وفي مضيق باب المندب .