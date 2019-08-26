- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365
وقع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، اليوم الاثنين، مع رجل الأعمال الشيخ سالم بن صالح ديمان العقيلي، عقد تأهيل طريق مأرب الجوبة حريب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بالمحافظ سلطان العرادة، وقعت اليوم عقد إعادة تأهيل طريق مأرب الجوبة المناقل الجوبة حريب، مع مؤسسة ديمان للمقاولات العامة ممثلة بمؤسسها ومديرها العام سالم ديمان العقيلي.
وأكد ان شركة ديمان للمقاولات العامة والطرق ستبدأ في تنفيذ المشروع المتمثل في إعادة تأهيل طريق مأرب الجوبة المناقل الجوبة حريب، على مرحلتين الألى من منطقة الجرشة بالجوبة إلى المناقل جنوب الجوبة ومن مفرق البيضاء وسط الجوبة إلى حريب بطول 52 كيلو متر وسيتم قرش طبقة الاسفلت وإعادة طبقة البسكرس وسفلتة وبناية أكتاف، فيما تتمثل المرحلة الثانية في صيانة الطريق من منطقة الجرشة إلى منطقة الفلج جنوب مدينة مأرب وتتمثل في ردم الحفر وسفلتة طبقة ثانية، مؤكد ان العمل في المرحلة الأولى سيبدأ مطلع سبتمبر القادم، ومدة التنفيذ خلال سنة من تاريخ توقيع عقد تنفيذ المشروع اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. العرادة وديمان يوقعان عقد إعادة تأهيل طريق مأرب حريب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.