مراسلنا.. العرادة وديمان يوقعان عقد إعادة تأهيل طريق مأرب حريب (صور)

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب Advertisements الخليج 365

وقع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، اليوم الاثنين، مع رجل الأعمال الشيخ سالم بن صالح ديمان العقيلي، عقد تأهيل طريق مأرب الجوبة حريب.



وقال مراسل "الخليج 365" ان السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بالمحافظ سلطان العرادة، وقعت اليوم عقد إعادة تأهيل طريق مأرب الجوبة المناقل الجوبة حريب، مع مؤسسة ديمان للمقاولات العامة ممثلة بمؤسسها ومديرها العام سالم ديمان العقيلي.

وأكد ان شركة ديمان للمقاولات العامة والطرق ستبدأ في تنفيذ المشروع المتمثل في إعادة تأهيل طريق مأرب الجوبة المناقل الجوبة حريب، على مرحلتين الألى من منطقة الجرشة بالجوبة إلى المناقل جنوب الجوبة ومن مفرق البيضاء وسط الجوبة إلى حريب بطول 52 كيلو متر وسيتم قرش طبقة الاسفلت وإعادة طبقة البسكرس وسفلتة وبناية أكتاف، فيما تتمثل المرحلة الثانية في صيانة الطريق من منطقة الجرشة إلى منطقة الفلج جنوب مدينة مأرب وتتمثل في ردم الحفر وسفلتة طبقة ثانية، مؤكد ان العمل في المرحلة الأولى سيبدأ مطلع سبتمبر القادم، ومدة التنفيذ خلال سنة من تاريخ توقيع عقد تنفيذ المشروع اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019.