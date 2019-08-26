Advertisements جميح: بيان التحالف استنكر تعرض الإمارات لحملة تشويه الإثنين 26 أغسطس 2019 علق المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، اليوم، على البيان السعودي الإماراتي المشتراك، مشددًا على أنه شمل نقطتان مهمتان.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “ورد بالبيان السعودي الإماراتي المشترك نقطتان مهمتان: الأولى:التأكيد على دعم التحالف لوحدة اليمن تحت قيادة الرئيس الشرعي. والثانية:استنكار تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة لحملة تشويه”. وأضاف: “النقطتان مترابطتان ومواجهة ما جاء في الثانية مرتبطة بالالتزام بما ورد في الأولى. الأمور سهلة”. Advertisements

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