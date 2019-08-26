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شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على دعمها لمليشيات الانفصال .. طلب سعودي مباشر للإمارات بمغادرة اليمن والخروج من التحالف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8248289
أكد المحلل والكاتب السياسي السعودي البارز، سليمان العقيلي، بأن الإمارات تطعن في خاصرة المملكة العربية السعودية بالعبث في اليمن وتهديد الأمن القومي السعودي.
وبلغة دبلوماسية، قال العقيلي في تغريدة على توتير، نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي".
وفي طلب مباشر للإمارات بمغادرة التحالف ورحيلها عن اليمن، قال العقيلي: "واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية".
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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..— سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019
بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.
واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.
سليمان العقيلي@aloqeliy
نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..
بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.
واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.
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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..— سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019
بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.
واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.
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نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي..— سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 25, 2019
بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي.
واذا كانوا غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية.
8248289
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.