شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور ..جحدل حنش يجبر النخبة الشبوانية على تسليم معسكر مفرق الصعيد للجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5429839تسلم اللواء 21 ميكا بقيادة اللواء جحدل حنش، فجر اليوم الاثنين معسكر مفرق الصعيد التابع لمليشيات الانتقالي الانقلابية. Advertisements وقال مصدر عسكري ان وساطة قادها قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن ناصر النوبة، افضت الى استلام مفرق الصعيد الهام ،سلمياً والذي يقع جنوب شرق عاصمة محافظة شبوة. وجاءت هذه العملية، بعد حصار فرضه اللواء على المعسكر، وفشل قوات النخبة من الصمود أمام قوات اللواء. 5429839

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صور ..جحدل حنش يجبر النخبة الشبوانية على تسليم معسكر مفرق الصعيد للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.