شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية تكسر أنف زوجها الخليجي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2075186أصيب كويتي بكسر بالأنف إثر اعتداء زوجته المصرية عليه بسبب خلافات زوجية بينهما في محافظة حولي جنوب العاصمة الكويت.
ونقلت صحيفة ”الراي“ عن مصدر أمني قوله، إن الزوج حضر إلى مركز أمني في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية وقدم تقريرًا طبيًّا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف إثر اعتداء زوجته المصرية عليه.
وأوضح الزوج في إفادته التي أدلى بها في المركز الأمني ”أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته، وهي مصرية في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي؛ ما أدى إلى إصابته في الوجه“.
وأشار المصدر الأمني، إلى أن شكوى الزوج صنفت كجناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.2075186
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