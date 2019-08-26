شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو المباشر " عزان " أكبر مديرية في شبوة تحت قبضة الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1664793باتت " عزان" اكبر مديرية حاضنة للنخبة الشبوانية في محافظة شبوة بيد الجيش اليمني .

وقال شهود عيان ان قوات الجيش اليمني الشرعي انتشرت في ارجاء المديرية لتأمينها . 1664793

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو المباشر " عزان " أكبر مديرية في شبوة تحت قبضة الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.