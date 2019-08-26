شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: هذه أفضل السبل لإيقاف حملات التشويه الذي تتعرض لها الإمارإت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8897505
أكد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن "التفاوض بين مختلف الأطراف هو الحل الأمثل لما يدور".
ووقال الكعبي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".
وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".8897505
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