شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضع هاني بن بريك والنوبي رهن الاقامة الجبرية في عدن لهذه الأسباب ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6368860dir="RTL">كشفت مصادر مطلعة اليوم الأثنين عن خلافات نشبت بين قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة قيادات قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت المصادر أن مندوب الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن فرضت الإقامة الجبرية على نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعو هاني بن بريك وآخر يدعى مختار النوبي.
وبحسب المصادر أن مندوب الإمارات يفرض الإقامة الجبرية عليهما في أحد معسكرات الإمارات بمديرية البريقة.
وأوضحت المصادر أن علمية فرض الإقامة الجبرية عليهما تأتي على خلفية رفضهما التحرك إلى محافظة شبوة على رأس قوة عسكرية تعزز قوات ما يسمى بالنخبة الشبوانية.6368860
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