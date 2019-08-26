شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي لدى اليمن يعلق على البيان المشترك للسعودية والامـارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2346910قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وقد علق سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات، واصفا أنه جاء ليؤكد على روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على اليمن

وقال من خلال سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر ، صباح اليوم (الاثنين): البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد على روابط الأخوه والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعاده الأمن و الإستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكافه أراضيه

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وأضاف: اليمنيون قادرون بدعم إخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني

وشدد آل جابر على أن من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية مؤكدا على الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشعب اليمني

واختتم تغريداته قائلاً: تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي إختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره

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