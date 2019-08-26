شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شبوة تستفيق على فرحة كبرى وتحرير كامل .. هي الأولوية التي سيطرت عليها قوات الشرعية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6506671فرحة كبرى وتحريرا كاملا هذا ما استفاقت عليه شبوة صباح اليوم .. حيث أكدت مصادر عسكرية لـ يمن فويس بسيطرة قوات الجيش الوطني على كافة الالوية في محافظة شبوة .

وطبقا للمصادر أن شبوة تتكون من سبعة ألوية النخبة وسقطت جميعها وهي كالتالي : - سقوط اللواء الخامس ( العلم ) نخبة بعاصمة المحافظة عتق - سقوط اللواء السابع نخبة ( مرخة السفلى والعليا ونصاب ) - سقوط اللواء الثالث نخبة ( الصعيد ) Advertisements - سقوط اللواء الثاني ( عزان ) - سقوط اللواء الأول ( بلحاف) دون مقاومة - اعلان الولاء للشرعية من اللواء الرابع ( عتق ) - اعلان الولاء للشرعية من اللواء السادس.( حراد )6506671

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