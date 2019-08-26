شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان.. البيان السعودي الاماراتي واضح لا يرى فيه غبار ويصف الاخوان ب"الأنذال" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3380428علق نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، على البيان الذي أصدرته كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بشأن استمرارا جهودهما لدعم واستقرار اليمن.

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وقال خلفان في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": " البيان السعودي الإماراتي واضح لا يرى عليه غبار إلا من في نفسه غاية كتنظيم الإخوان" .

وأضاف خلفان : " قلنا أكثر من مرة أن الخيارات ملك لأبناء اليمن وأن التناحر لا نقف معه ، لكنكم أنذال، مصرون على تشويه سمعة الإمارات الناصعة".

وتابع: "كل الذين كانوا يهاجمونني، ويغردون بإخراج الأمارات من اليمن ألقمهم البيان حجرا لن تجد إلا تنظيم الإخوان الإرهابي هو الذي يتهم الإمارات رغم ما تقدمه الإمارات في كل بقاع الدنيا، من تضافر وتعاون مع الشركاء".

وأصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بياناً مشتركاً، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.3380428