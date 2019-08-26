شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد سحق قواته في شبوة ...المجلس الانتقالي ينقلب على التحالف العربي ويدعو القوات الجنوبية للانسحاب من الجبهات مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1927625أصدار المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، بياناً هاماً، بخصوص تطورات الأوضاع في محافظة شبوة، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

في خضم هذه الحرب المستمرة التي تشنها الحكومة اليمنية على شعبنا الجنوبي وقضيته العادلة وانجازاته الوطنية، وازاء ما يتصاعد من عدوان غاشم تقوده قوى الحرب الشمالية مستهدفة هذه المرة محافظة شبوة الأبية وقوات نخبتها البطلة، فإننا نجدد التأكيد على أن شعبنا الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي وسيواصل دفاعه عن أرضه وقضيته، وتحصين الجنوب من عودة الجماعات الإرهابية المدحورة المتدثرة بغطاء الحكومة اليمنية، وعليه نود التشديد على ما يلي:

- ترحيبنا بمضامين البيان السعودي – الإماراتي المشترك الصادر اليوم الأثنين الموافق 26 اغسطس، 2019م.

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- نؤكد على ما تضمنه بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر يوم الجمعة الماضية الموافق 23 اغسطس 2019م، من استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتزامنا بوقف اطلاق النار في شبوة والتهدئة، ونستنكر في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة اليمنية.

كما نجدد التزامنا باستمرار الشراكة مع الاشقاء في دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، وكذا مشاركتنا في مكافحة الإرهاب الذي ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية وهو ما أكده العدوان المستمر على محافظة شبوة، حيث تدفقت الجماعات الإرهابية المسلحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين لإعادة احتلال المحافظة.

- نهيب بالتحالف العربي أن يضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف اطلاق النار.

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- ندعو قوات المقاومة الجنوبية التي تقاتل الميليشيات الحوثية خارج حدود الجنوب الى اتخاذ موقف واضح مما يحدث من عدوان يتمثل في تدفق القوات الشمالية تحت غطاء الحكومة اليمنية إلى الجنوب لإسقاطه من جديد، حيث لم يعد مقبولاً محاولة تحرير مناطق شمالية في ظل استمرارهم في توجيه حربهم على الجنوب.

- نحمّل الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة بعد أن تم تأمينها، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح مما يجري، ودعم القوات الجنوبية في حربها ضد تلك الجماعات التي تستهدف الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.

- نؤكد استمرار التزامنا بدعم قوات النخبة الشبوانية، وتعزيزها بكافة الوسائل التي تمكنها من استمرار دورها في مكافة الإرهاب وتأمين المحافظة.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

الشفاء التام للجرحى

والحرية لأسرانا الأبطال

المجد والخلود لشعبنا الجنوبي الباسل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العاصمة عدن الأثنين،

26 أغسطس 2018م1927625