شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من تعيين سفير لدى طهران الجيش الوطني يلقي القبض على القيادي الحوثي ‘‘الديلمي’’ .. شاهد طريقة القبض عليه (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3430553ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليوم الأحد القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية. وذكرت مصادر أمنية في مأرب أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء. آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" Advertisements ولم نتمكن من الحصول على تفاصيل أكثر حول العملية. ويعد القيادي "الديلمي" من أبرز مقربي السفير الذي عينته مليشيا الحوثي في إيران مؤخرًا "إبراهيم الديلمي". وتتنقل مليشيا الحوثي وقياداتها بهويات مزورة إلى خارج البلاد وكذا التنقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.3430553

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