شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات الاماراتية تنسحب والجيش يسيطر على ثاني أكبر مديرية في شبوة.. (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5561674قالت مصادر صحفية إن قوات الحكومة اليمنية سيطرت، قبل قليل، على مدينة عزان، ثاني أكبر مدينة في محافظة ‎شبوة، وجميع معسكرات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا.

وذكرت المصادر أن القوات الإماراتية المتمركزة في بلحاف باتجاه مدينة ‎المكلا انسحبت، بحسب سكان محليون، بعد اقتراب قوات هادي من بلحاف.

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وأحرزت القوات الحكومية في شبوة تقدما كبيرا في خارج عتق صوب أبين وكذلك باتجاه بلحاف وسيطرت على عدد من المعسكرات وأعطبت واستولت على آليات إماراتية، دعمت بها الانفصاليين.وشهدت عدن مطلع الشهر الجاري تمردا عسكريا من القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات، والتي تمكنت من السيطرة على العاصمة المؤقتة للشرعية، والتمدد صوب المدن الجنوبية، وسط نشوة إماراتية وعجز سعودي واضح، طرد الحكومة الشرعية خارج البلاد التي انقسمت بين الحوثيين في الشمال، والانقلابيين الجدد في الجنوب.



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