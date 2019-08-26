شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شبوة تستيقظ على انتصارات غير مسبوقة و فرحة كبرى وتحرير كامل .. سقوط 7 الوية اماراتية بيد قوات الشرعية ...أسماء الالوية العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9611410فرحة كبرى وتحريرا كاملا هذا ما استفاقت عليه شبوة صباح اليوم ..سيطرة قوات الجيش الوطني على كافة الالوية في محافظة شبوة .

وطبقا للمصادر أن شبوة تتكون من سبعة ألوية النخبة وسقطت جميعها وهي كالتالي : آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" - سقوط اللواء الخامس ( العلم ) نخبة بعاصمة المحافظة عتق - سقوط اللواء السابع نخبة ( مرخة السفلى والعليا ونصاب ) Advertisements - سقوط اللواء الثالث نخبة ( الصعيد ) - سقوط اللواء الثاني ( عزان ) - سقوط اللواء الأول ( بلحاف) دون مقاومة - اعلان الولاء للشرعية من اللواء الرابع ( عتق ) - اعلان الولاء للشرعية من اللواء السادس.( حراد )

# شبوة_تنتصر9611410

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