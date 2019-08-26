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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائد عسكري كبير يوجه صفعة مؤلمة لعيدروس الزبيدي ويعلن فجر اليوم انضمامه مع كامل قواته للجيش الوطني ..شاهد من يكون

نقل موقع المصدر أونلاين عن مراسله قوله ان العميد سالم حنتوش قائد اللواء الثالث نخبة شبوانية المدعوم إماراتياً اعلن فجر اليوم ولاءه للشرعية، وانضم مع لوائه لقوات الجيش الوطني .

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وفي ذات السياق تسلم اللواء 21 ميكا بقيادة اللواء حنش جحدل فجر اليوم الاثنين معسكر مفرق الصعيد التابع لمسلحي الانتقالي بعد وساطة قادها قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن ناصر علوي النوبة افضت الى استلام مفرق الصعيد الهام ، سلمياً والذي يقع جنوب شرق عاصمة محافظة شبوة " عتق " ويبعد عنها قرابة 20 كيلوا

كما سيطرت قوات من اللواء 115 بأبين التابع للجيش على مفرق مدينة شقرة بمحافظة ابين فجر يوم الاثنين .

وبحسب المصادر فقد انتشرت قوات من اللواء على طول الطريق الواصلة بين شقرة ولودر وبين شقرة واحور.

كما وصلت قوات الجيش فجر اليوم إلى مشارف مدينة عزان محافظة شبوة .

وقال سكان محليون ان قوات الجيش وصلت إلى مدينة عزان حيث توقفت على مداخل المدينة .

وقال مصدر محلي ان شخصيات اجتماعية تجري وساطات بهدف اقناع قوات النخبة بالتسليم .

ومعسكر قوات النخبة في عزان هو اخر معسكرات قوات النخبة في محافظة شبوة .