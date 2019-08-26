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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطورات طارئة للوضع العسكري الان في شبوة .. الجيش الوطني يسابق الزمن ويحقق انتصارات مفاجئة قبل وصول اللجنة السعودية ،، واخر معسكرات النخبة في شبوة يتهاوى الان

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