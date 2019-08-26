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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامن يداهم حفلًا للشواذ جنسيًّا بالمملكة .. شاهد ما الذي حدث اثناء المداهمة والمفاجئة التي تم العثور عليها (صور)

داهم الأمن الأردني، مساء الاثنين، حفلًا للشواذ جنسيًّا أقامه مجموعة من الشبان في إحدى المزارع الخاصة جنوب غرب البلاد. ونقلت وكالة "عمون" المحلية؛ عن مصدر أمني تأكيده تنفيذ عملية المداهمة للحفل بعد تقديم سكان قريبين من المزرعة، شكاوى وبلاغات. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عـــــاجـــــل : السعودية تعلن حالة الاستنفرار وتتخذ إجراءات عاجلة بعد تسجيل حالة وفاة بسبب هذا الجهاز المنتشر في المملكة عـــــاجـــــل : مجلس الامة الكويتي يعلن رسميا وفاة امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ، ويكشف تفاصيل ماحدث له الامن يداهم حفلًا للشواذ جنسيًّا بالمملكة .. شاهد ما الذي حدث اثناء المداهمة والمفاجئة التي تم العثور عليها (صور) عاجـــل : شاهد المفاجأة المرعبة التي اوصلها الوزير الميسري برفقته إلى محافظة شبوة قبل قليل Advertisements عـــــاجـــــل : اعتقال هاني بن بريك ومختار النوبي في هذة المحافظة ورميهم خلف القضبان .. لن تصدق من قام بالقاء القبض عليهم .. شاهد تفاصيل ماحدث عـــــاجـــــل : النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويستنفر الملك سلمان وولي عهده لإنقاذ المملكة من كارثة كبرى.. ويفضح خيوط المؤامرة مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد ----------------------------------------- وأضاف المصدر الأمني أن الأهالي تقدموا بشكاوى بعد سماعهم أصواتًا مزعجة وغريبة مبلغين عن شكوكهم بإقامة حفلات مشبوهة في هذه المزرعة. وقال المصدر الأمني: "إنه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي التي وردت للأجهزة الأمنية عن تواجد عدد من الأشخاص داخل إحدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى الموقع". وتابع المصدر بقوله: "تم ضبط عدد من المخالفين للقانون والذين يعتقد أنهم منالمثليين جنسيًّا وتحويلهم إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين المرعية في مثل هذه الحوادث".

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