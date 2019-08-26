وأخيرا .. علم الوحدة اليمنية يرفرف فوق المدرعات الإماراتية بشبوة بعد الانتصار الكاسح لقوات الشرعية...

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عدن - ياسمين التهامي - بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل بحركات مثيرة وملابس جريئة .. ‘‘سما المصري’’ تستفز الكويتيين في عقر دارهم وتنشر (فيديو فاضح) من أبراج الكويت .. وهكذا كان الرد

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