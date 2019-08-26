شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة تسقط بالكامل بيد أبطال الجيش الوطني .. والشرعية تسيطر على بلحاف والقوات الإماراتية تفر إلى هذه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل بحركات مثيرة وملابس جريئة .. ‘‘سما المصري’’ تستفز الكويتيين في عقر دارهم وتنشر (فيديو فاضح) من أبراج الكويت .. وهكذا كان الرد

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