عاجل.. شاعر جنوبي يُوجه صدمة مدوية للجنرال الأحمر وعبدالملك الحوثي

Advertisements عاجل.. شاعر جنوبي يوجه صدمة مدوية للجنرال الأحمر وعبدالملك الحوثي الإثنين 26 أغسطس 2019 وجه الشاعر الجنوبي عبدالله الجعيدي، اليوم، صدمة مدوية للجنرال علي محسن الأحمر، وزعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “من يحتل شبوة اليوم هو عبدالملك الحوثي الذي يردد صرخته وينوب عنه في ذلك أبن عمه علي محسن الأحمر وأخوانه وميليشياته. فأنهم قد يختلفون في كل شيء وعلى كل شيء لديهم الا انهم يتفقون على كل شيء لدينا وضدنا كجنوبيين”. Advertisements

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