أجواء "مكلاوية" ساحرة.. متع ناظريك بجمال المنظر "صور"

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - بكر محسن

تشهد مدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت أجواء خريفية آسرة، تكتسيها السحب الداكنة المتلبدة في سماء المدينة منذ عصر اليوم الأحد.

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والتقطت عدسة "الخليج 365" مجموعة صور من منطقة "الخَمِر" الواقعة في الجزء الغربي للمكلا، وتبعد عنها حوالي 21 كيلومترا تقريبا، وهي منطقة نائية إلى حد ما.

الأجواء في المكلا حاليا، باردة وفي انتظار زخات المطر لتلطف المدينة من الأجواء الساخنة التي شهدتها مؤخرا عقب انقضاء موسم نجم البلدة.

الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين انبثقت روائح غريبة من بحر المكلا، دفعت مواطنين للاعتقاد بغرق باخرة نفطية، وتعود تلك الرائحة لتاكثر "المرين"، وهي كائنات دقيقة تتغذى عليها الكائنات البحرية.